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Gündem TSK vuruyor PKK'lı hainler ağlıyor
Gündem

TSK vuruyor PKK'lı hainler ağlıyor

Kuzey Irak’ta tespit edilen terör örgütü mevzilerine Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının aralıksız operasyonlarına karşı, PKK medya organlarından yaptığı açıklamalarda, “Üstümüze bomba yağıyor” diyerek ağlamaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 15:31:00 -
TSK vuruyor PKK'lı hainler ağlıyor

 yeniakit  Ankara 

Terör örgütü PKK son günlerde artan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesi operasyonlarını medya organları aracılığı ile duyurmaya çalışırken, “Üstümüze bomba yağıyor” diyerek verdi.

7 gün 24 saat İnsansız hava araçları ve sahadan edinilen istihbaratlar doğrultusunda kuzey Irak’taki terör hedefleri tek tek tespit edilerek, ateş destek unsurları ve savaş uçaklarının hava harekatları ile yerle bir edilmeye devam ediyor.

Mehmetçiğin kış uykusuna yatmak zorunda kalan terör örgütü PKK’nın, sınırlarımızı tehdit eden sınır ötesindeki mevzilerini tek tek tespit ederek imha etmeye devam ederken, PKK’da bunu örgüte ait internet siteleri üzerinden duyurmaya çalışıyor.

PKK’nın Halk Savunma Güçleri adını taktığı silahlı kanatlarından (HPG) yaptığı açıklamada, “Türk ordusu, Medya Savunma Alanları’na yönelik hava saldırılarını devam ettirmektedir. 16 Ocak günü saat 09:30’da Zap bölgesine bağlı Çiyayê Reş alanı ve Girê Rubar yamaçları 3 kez savaş uçaklarıyla bombalanmıştır.18 Ocak günü saat 09:30’da Metîna bölgesine bağlı Girê Hakkarî alanı savaş uçaklarıyla 2 kez bombalanmıştır. 18 Ocak günü 22:00 – 22:20 saatleri arasında Avaşîn bölgesine bağlı Şehîd Serdar alanında helikopter hareketliliği yaşanmıştır.18 ve 21 Ocak tarihlerinde Garê bölgesine bağlı Deriyê Hirçê ve Girê FM alanları 6 kez savaş uçaklarıyla bombalanmıştır.” ifadelerini kullanarak kafalarını dahi çıkartamadıklarını anlatırken, kayıplarını da gizlemek için yalanlar savurmaya devam ediyor.

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TÜRKOĞLU

VE ATATÜRKÇÜ MASKELİ MİLLET DÜŞMANLARI DA ZIRLIYOR,HIRLIYOR.
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