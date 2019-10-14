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TSK vuruyor HDP'liler panikliyor! Küstah vekilden şanlı askerimize çirkin iftira

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarı ile yürütülen Barış Pınarı Harekatı ABD ile birlikte Kandil'in siyasi uzantısı HDP'lilere de büyük panik yaşattı. HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, emniyet mensupları ile girdiği tartışmada şanlı Türk Askeri'ni sivilleri öldürmekle suçladı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 06:57

Taha Emre ÖZDEMİR   yeniakit.com.tr  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda elde edilen büyük başarı ABD ile birlikte HDP'lilerde de paniğe sebep oldu.

Şanlı Türk Askeri'ne iftira atıyorlar!

Kandil'in talimatları doğrultusunda çalışan PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yetkilileri, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin her fırsatta Türk Ordusu'na iftira atmaya devam ediyor.

Terör örgütünün zulmünden kurtulan ve yıllar sonra ilk kez Ezan-ı Şerif'in sesini duyan Tel Abyad ve Resulayn'daki Suriyeliler, Türk Askeri'ni sevgi gösterileri ile karşılarken, HDP Muş Milletvekili Gulistan Koçyiğit şanlı Türk Ordusu'na skandal iftiralar attı.

Emniyet güçleri ile tartışan HDP'li vekil, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sivil ve masum insanların öldürüldüğünü söyleyerek küstah ifadeler kullandı.

Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde HDP'li Koçyiğit'in defalarca nefretle 'Bu operasyon değil savaş.' diye bağırdığı gözlendi.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 06:57
  1. Ordu
  2. Muş
  3. HDP

YORUM YAZ

  • selocanselocan12 dk önce
    bu kansızlar neden hala mecliste suriye deki it sürüsüne yeten gücümüz bu itlere yetmezmi oldu
  • konyalıkonyalı22 dk önce
    Sen vekil bu ülkede yaşadıgın sürece haddini bileceksin bu ülkenin ekmegini yiyorsun utanmaz defol o zaman ypg nin yanına soysuz
  • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 24 dk önce
    Bu vatan din bayrak hainlerini gönül verdikleri yere süreceksin net
  • AlpAlp27 dk önce
    NE DESE BİR ŞEY DEMİYORUM. BU HAİNLERİN MECLİSTE NE İŞİ VAR. HALA BUNLARI SÖYLÜYORSA ADALETTEN HUKUKTAN HİÇBİR ENDİŞELERİ YOK DEMEK. BÜYÜK SÖZÜN BÜYÜK NETİCESİ OLMALI.

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