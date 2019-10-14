TSK vuruyor HDP'liler panikliyor! Küstah vekilden şanlı askerimize çirkin iftira

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda elde edilen büyük başarı ABD ile birlikte HDP'lilerde de paniğe sebep oldu.

Şanlı Türk Askeri'ne iftira atıyorlar!

Kandil'in talimatları doğrultusunda çalışan PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yetkilileri, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin her fırsatta Türk Ordusu'na iftira atmaya devam ediyor.

Terör örgütünün zulmünden kurtulan ve yıllar sonra ilk kez Ezan-ı Şerif'in sesini duyan Tel Abyad ve Resulayn'daki Suriyeliler, Türk Askeri'ni sevgi gösterileri ile karşılarken, HDP Muş Milletvekili Gulistan Koçyiğit şanlı Türk Ordusu'na skandal iftiralar attı.

Emniyet güçleri ile tartışan HDP'li vekil, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sivil ve masum insanların öldürüldüğünü söyleyerek küstah ifadeler kullandı.

Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde HDP'li Koçyiğit'in defalarca nefretle 'Bu operasyon değil savaş.' diye bağırdığı gözlendi.