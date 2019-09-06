TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
06 Eylül 2019 Cuma 18:49
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