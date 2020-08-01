  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

TSK ve MİT bir arada! 6 terörist yok edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinesinde Kuzey Irak’ta bulunan Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 15:52:00 -
TSK ve MİT bir arada! 6 terörist yok edildi

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucunda Kuzey Irak’taki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ayrıca bakanlık, operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" notuyla paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı