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TSK ve Amerika ikinci devriyeye çıktı

TSK ve Amerika Münbiç'te ikinci ortak devriye faaliyetine gerçekleştirdi.

08 Kasım 2018 Perşembe 15:41
TSK ve Amerika ikinci devriyeye çıktı

Edinilen bilgiye göre, Türk ve ABD askeri unsurları ikinci ortak  devriye çalışmasını koordine ediyor.

Türk ve ABD askerleri çalışmayı Münbiç cephe hattı ile Fırat Kalkanı  Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesini birbirinden ayıran Sacu Çayı civarında  yürütüyor. 

İki ülke unsurları ilk ortak devriye faaliyetini 1 Kasım'da  gerçekleştirmişti.

Münbiç yol haritası

ABD ve Türkiye, 4 Haziran'da YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat  Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Yol haritası, 4 Haziran'dan sonraki ilk 3 ay içinde ortak devriyelerin  tamamlanıp, ilçe merkezindekiler dahil olmak üzere YPG/PKK'lıların bölgeden  tümüyle çıkartılmasını, ardından ilçe merkezindeki askeri ve sivil meclislerin  yeniden yapılandırılmasını öngörüyor. ABD tarafı, yol haritasının henüz başlangıç  aşamasında teknik gerekçeler ileri sürerek uzun bir gecikmeye sebep olmuştu.

ABD, 2 Kasım'da terör örgütü YPG/PKK ile de Suriye'nin kuzeydoğu  sınırları boyunca devriye gezmeye başlamıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-YPG/PKK ortak  devriyesiyle ilgili "Bunları kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi böyle bir durum  sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur." ifadesini kullanarak tepki göstermişti. 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 15:41
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