TSK uçağı onlar için havalandı

Rize'de beyin kanamasına bağlı beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki kadının organları ailesi tarafından bağışlandı. Kadının karaciğeri, TSK tarafından tahsis edilen uçakla Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi.

Yaklaşık altı aydır karaciğer yetmezliği yaşayan 57 yaşındaki Kamil Parlak'a nakil yapıldı.

Nakil sonrası sağlığına kavuşan Parlak, herkesin organ bağışında bulunması gerektiğini belirterek, "Organlar, toprağa karışıp gitmesin. Verilsin ki hayatlar kurtulsun."dedi.

Hastanın eşi Fatma Parlak da nakille sadece eşinin değil, kendisinin ve çocuklarının da huzura kavuştuğunu vurguladı.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ ve Doku Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu da hastanın altı ay önce organ nakli listesine alındığını belirtti.

Nakil sonrası hastanın genel durumunun iyi olduğunu anlatan Sabuncuoğlu, "Yakın zamanda hastamızı taburcu etmeyi düşünüyoruz. Ülkemizde organ nakli bekleyen hastalarımız çok fazla. Her organ bağışının bir hayat olduğunu bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.