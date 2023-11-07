TSK terör hedeflerini yerle bir etti! Yerli mühimmat vurgusu dikkat çekti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yeni yapılan hava operasyonuyla ilgili bir açıklama geldi.

Türkiye'ye karşı sık sık saldırıların gerçekleştiği Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerinde bulunan terör hedeflerine TSK tarafından bir hava operasyonu düzenlendi.

Bugün akşım 18.00’da düzenlenen hava harekâtları kapsamında terör örgütü YPG/PKK tarafından kullanıldığı önceden tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu olduğu sığınak, mağara, depolar ve barınaktan oluşan toplam 12 hedef başarılı şekilde vurulup imha edildi.

Yerli mühimmat vurgusu

Son dönemde yerli ve milli savunma sanayii alanında büyük mesafe kaydeden Türkiye, bu alana yatırdığı yatırımın hakkını almaya devam ediyor. MSB, düzenlenen operasyonlarda yerli mühimmat kullanıldığına da çekti. MSB, operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini de belirtti.