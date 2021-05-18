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Ekonomi TSK tayinleri ne zaman belli olacak?
Ekonomi

TSK tayinleri ne zaman belli olacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde çalışanlar, tayinlere ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Tayin olmayı bekleyen uzman çavuş, astsubay, subay, polis olarak görev yapan kişiler, tayinlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. TSK tayinleri ne zaman belli olacak? EGM tayinleri ne zaman açıklanacak? Jandarma tayinleri ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 23:18:00 -
TSK tayinleri ne zaman belli olacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan personeller, tayinleri için yeni bir gelişme olup olmadığını sık sık araştırıyor.

Binlerce personel, kurumların resmi internet adresi üzerinden tayinlere ilişkin yapılacak olan açıklamaları bekliyor. Peki, TSK tayinleri ne zaman belli olacak? EGM tayinleri ne zaman açıklanır? Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tayinleri ne zaman açıklanacak?

TSK tayinleri ne zaman belli olacak?

TSK tayinleri her yıl bahar aylarının sonunda belirleniyor. Haziran ayında da açıklanmış oluyor. Ancak 2021 yılı için henüz takvim açıklaması gelmedi.

EGM tayinleri ne zaman açıklanacak?

Polis ve Başpolis memurları ilk tercihlerini 8 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdi. Ana tercih ve tercih dökümleri 15 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldı. Diğer yandan şark illerinde aylardır sürelerin düşürülmesini bekleyen polislerin beklentisi gerçekleşmedi.

Polislerin genel atamaları her yıl Mayıs ve Haziran aylarında yapılmaktadır. Mazeret atama dönemi ise Şubat ve Eylül aylarında olmaktadır. Zamandışı atamalar ise Genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte belirtilen sebeplerle yılın her ayında gerçekleşmektedir.

Jandarma tayinleri ne zaman açıklanacak?

Jandarma Genel Komutanlığı atamaları 2021 yılı için 26-27 Haziran tarihleri gibi ilişiği kesme tarihi olarak belirleneceği bekleniyor.

Jandarma atamalarının, 15 Mayıs tarihinden sonra açıklanacağı belirtilmektedir.

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