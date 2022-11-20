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Gündem TSK, PKK'yı vurdu! HDP Avrupa'ya ağladı
Gündem

TSK, PKK'yı vurdu! HDP Avrupa'ya ağladı

Türkiye'ye ait savaş uçakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan inlerini vurdu. Teröristlere yapılan operasyon sonrası HDP, Batı'ya ağladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 03:20:00 -
TSK, PKK'yı vurdu! HDP Avrupa'ya ağladı

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör mevzilerine başlattığı hava harekatı, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımıyla duyuruldu.

Teröristlerin öldürülmesine ilk ses HDP'den geldi.

HDP Batı'ya ağladı

HDP'nin Avrupa Temsilciliği'nin sosyal medya hesabından İngilizce olarak yapılan paylaşımda "IŞİD'in Kobani'de yenilgisi başladı. Türk savaş uçakları şu anda Kobani ilçe merkezini ve Kuzey Doğu Suriye'deki diğer bazı yerleri bombalıyor. Erdoğan seçim kampanyasına çoktan başlamış görünüyor. Tüm saldırılar derhal durdurulmalı!" ifadelerine yer verildi.

Savaş uçaklarımız Suriye'de! PKK/YPG mevzileri vuruluyor
Savaş uçaklarımız Suriye'de! PKK/YPG mevzileri vuruluyor

Gündem

Savaş uçaklarımız Suriye'de! PKK/YPG mevzileri vuruluyor

Şimdi 'hesap zamanı'! MSB görüntüleri paylaştı
Şimdi 'hesap zamanı'! MSB görüntüleri paylaştı

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Şimdi 'hesap zamanı'! MSB görüntüleri paylaştı

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