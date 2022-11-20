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Gündem TSK PKK'yı vurdu, FETÖ ağladı! Aytun Çıray ile Can Dündar'ın ortak ağzı
Gündem

TSK PKK'yı vurdu, FETÖ ağladı! Aytun Çıray ile Can Dündar'ın ortak ağzı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK terör örgütüne yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı, FETÖ'cüleri de panikletti. FETÖ firarisi Can Dündar operasyondan rahatsızlığını Twitter hesabından paylaştığı mesajla ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 12:45:00 - 2022-11-20 13:02:34
TSK PKK'yı vurdu, FETÖ ağladı! Aytun Çıray ile Can Dündar'ın ortak ağzı

 yeniakit.com.tr 

Türk Sİlahlı Kuvvetleri, Irak'In kuzeyi ile Suriye'deki PKK inlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyona ilk tepki sesi, HDP'nin Avrupa'daki temsilciliğinden paylaşılan mesajla yükselirken, FETÖ de PKK inlerinin vurulmasını hazmedemedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan FETÖ firarisi Can Dündar, İP'li Aytun Çıray ile aynı ağzı kullanarak, "18 Kasım: ABD, operasyonu haber verdi. 19 Kasım: Operasyon başladı." dedi.

Can Dündar ile aynı dilden değerlendiren Çıray, şunları söylemişti:

Pilotlarımız aslan gibi Suriye'nin kuzeyine hava operasyonu yapıyorlar. Ancak ABD, 18 Kasım'da resmen vatandaşlarını uyardı ve "önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta Türk askerinin harekat yapacağını"duyurdu. ABD'ye bilgi verildi mi? Sizce teröristler ne yapmıştır?

HDP'nin Avrupa Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, "Operasyon derhal durdurulmalı." denilmişti.

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