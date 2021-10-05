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Gündem TSK Nahcivan'da! Başarıyla icra edildi
Gündem

TSK Nahcivan'da! Başarıyla icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB): 3'üncü Ordu Komutanlığımız ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan’da gerçekleşecek olan Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı’nın provaları başarıyla icra edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 14:48:00 -
TSK Nahcivan'da! Başarıyla icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "3'üncü Ordu Komutanlığımız ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan’da gerçekleşecek olan Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı’nın provaları başarıyla icra edildi." açıklamasında bulundu.

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