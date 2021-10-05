TSK Nahcivan'da! Başarıyla icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB): 3'üncü Ordu Komutanlığımız ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan’da gerçekleşecek olan Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı’nın provaları başarıyla icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "3'üncü Ordu Komutanlığımız ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan’da gerçekleşecek olan Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı’nın provaları başarıyla icra edildi." açıklamasında bulundu.