TSK, Muvazzaf Subay adayı temin edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 14 Kasım 2022 saat 23.59’a kadar kabul edilecek. Sınav, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde yapılacak.

Temin aşamalarında her türlü resmi duyuru ve bilgilendirme

https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ve gerekli görülürse SMS ile yapılacaktır.

Yayınlanan kılavuzda, TSK’daki kıta ve askeri kurumlarda hukuk hizmetlerinin yürütülmesindeki personel ihtiyacının karşılanması maksadıyla, TSK’da hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere yapılacak personel temin faaliyeti kapsamında, başvuru şartları, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile hukuk sınıfı subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. TSK’da ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda hukuk sınıfı subay olarak yer almaya istekli iseniz, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvurusunu tamamlayan adaylar en geç 18 Kasım 2022 saat 16.00’a kadar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait “TR630001200919400006000072” İBAN numaralı hesaba [Şube Kodu:194 (Halkbank Merkez Şubesi), Hesap No:06000072] yazılı sınav için 300 (Üçyüz) TL yatıracak, havale/EFT formu açıklama bölümüne mutlaka sırasıyla “TC kimlik numarası, adı soyadı ve ‘MSB Hukuk Sınavı’ ibaresinin yazılması sağlanacaktır.

Şehit/gazi eş veya çocuğu olduğunu belirten adayların; https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinden başvuru yaptığı esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi gerekmektedir. Hak kaybına uğramamanız açısından bu durum önem arz etmektedir.

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