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Gündem TSK köylere insani yardım taşıyor!
Gündem

TSK köylere insani yardım taşıyor!

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deprem bölgesindeki çalışmalarını aktardığı mesajında, "Kahramanmaraş’ın köylerine insanı yardım dağıtmayı sürdürüyoruz" denildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 08:47:00 - 2023-02-12 09:03:14

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, enkazlardaki arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı gibi, bölgeye gerekli malzemeleri taşıyıp, yaralıların İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerdeki hastanelere götürülmesini sağlıyor.

Öte yandan MSB'nin paylaştığı yeni görüntülerde, TSK'nın deprem bölgesindeki köylere insani yardım malzemeleri ulaştırdığı öğrenildi.

MSB tarafından yayınlanan görüntülerde, "Kahramanmaraş’ın köylerine insanı yardım dağıtmayı sürdürüyoruz" denildi.

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