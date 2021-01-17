TSK kış tatbikatına hazırlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son dönemin en kapsamlı kış tatbikatına hazırlanıyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin de katılacağı tatbikata tank bölükleri, topçu bataryaları, keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komando ve helikopterler görev alacak.

Alınan bilgilere göre Kış 2021 Tatbikatı 1-12 Şubat tarihlerinde Kars'ta yapılacak.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin unsurları da ortak, müşterek eylem ateşleme tatbikatına katılacak.

Tatbikat ile ortak harekatların yürütülmesinde işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, envanterde bulunan, envantere yeni giren veya savunma sanayi firmaları tarafından geliştirilen savaş silahları ve araçlarının performansının test edilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, derin karda ve şiddetli soğukta ateş etme, kış şartlarında eğitim seviyesinin iyileştirilmesi, sahaya yerleşme, konaklama, ikmal ve bakım faaliyetleri dahil olmak üzere birliklerin savaş yetenek ve kabiliyetlerinin test edilmesi ve komuta kontrolünün işleyişinin sağlanması sistemler uygulamanın diğer hedefleri arasındadır.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin de katılacağı operasyonel seviyedeki tatbikatın son dönemin en büyük tatbikatları arasında olduğu belirtildi.