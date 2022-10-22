"TSK kimyasal silah kullandı" demişti... Skandal sözlerini böyle inkar etti

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulunarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) "kimyasal silah" kullanmakla suçladı.

Teröristlerin cansız bedenlerini incelediğini söyleyen Fincancı, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz" diye konuştu.

Fincancı, konuşmasının devamında Türkiye'nin derin bir soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini söyledi. Skandal sözleri sonrası Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili Independent Türkçe'ye konuşan Fincancı, "Söylediğim şey etkili soruşturma yapılsın. Bunun bir soruşturmaya konu yapılması beni kriminalize ederek üzerimden topluma gözdağı vermek istiyorlar. 'Bu konuya değinmeyin' demekle bir yandan da şöyle bir görüntü oluşturuyorlar. Hani gerçekten suç işlemişler ve suçlarını örtmeye çalışıyorlarmış izlenimi yaratıyor bu tavır" dedi.

"Öyle bir şey demedim"

Fincancı sözlerine şöyle devam etti:

"Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben. Canlı yayında konuşuyorum. Hani diyorum ki bir kimyasal etkisi olabilir. 'Sinir sistemini etkileyen o istemsiz hareketler nedeniyle bunun araştırılması gerekir' diyorum. Yani görüntüler de bunu söylemek olanaklı değildir diyorum canlı yayında. Sanki ben 'kimyasal var' demişim gibi lanse ediyor. Onların o şekilde yapması da sorumsuzluk tabii ki. Ben eleştirilerimi de yönelttim kendilerine."