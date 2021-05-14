TSK her alanda PKK’ya darbe indiriyor

Yeni Akit Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri, devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 14 odalı bir mağarada PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

"PKK inleri yerle bir ediliyor"

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda, “Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen 14 odalı bir mağarada terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi” ifadeleri kullanıldı.