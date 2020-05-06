TSK haberleşmesi, yazılım tabanlı telsizlerle güçleniyor

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok daha etkin ve güvenli haberleşmesini sağlayan yazılım tabanlı telsizlere yenileri eklendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerine teslimatlarını başarılı şekilde sürdürdüğünü söyledi.

ASELSAN'ın ürettiği 1300’den fazla yazılım tabanlı telsizin daha TSK’ye teslim edildiğini bildiren Demir, sırt, araç ve sabit tipteki telsizlerle TSK’nin ortak milli kriptolu, elektronik harp korumalı, yüksek hızlı telsiz veri ağı ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Türkiye'nin, geliştirdiği yazılım tabanlı telsizleriyle kara, hava ve deniz platformlarının tamamında kendi milli ve özgün haberleşme sistemlerini tasarlayan, geliştiren ve üreten dünyadaki sayılı ülke arasında yerini aldığını vurgulayan Demir, "Ülkemiz son teknolojik yapıya sahip yazılım tabanlı telsizlerini Pakistan, Ukrayna, Azerbaycan, Endonezya gibi ülkelere ihraç ederek, bu telsiz ailesiyle dünyada önemli ihracatçılardan biri olmayı başarmıştır." dedi.

- Müdahalelere karşı güvenli haberleşme

Frekans atlama özelliğiyle kasıtlı veya kasıtsız müdahaleler altında haberleşme yapabilme yeteneğine sahip telsizler, sırt, araç ve sabit merkez konfigürasyonlarından oluşuyor.

ASELSAN’ın özgün tasarımı yazılım tabanlı telsizlerin kullanımıyla kuvvetlerin müşterek harekatta kullanabileceği ortak milli kriptolu ve elektronik harp korumalı telsiz çözümü oluşturuluyor. Bu sayede tüm kuvvetlerin ağ destekli harekat yeteneğinin temelini oluşturan yüksek hızlı telsiz veri ağı çözümü de gerçekleştiriliyor.

Telsizler sayesinde geniş frekans bandında frekans atlama yeteneği ile elektronik harp tehdidine karşı beka kabiliyeti kazanılıyor.

Kuvvet kullanıcılarının Türkiye'deki tüm haberleşme altyapılarına otomatik entegrasyonu sağlanan yazılım tabanlı telsiz teknolojisi sayesinde aynı zamanda gelişmeye açık bir haberleşme altyapısı oluşturuluyor.



