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TSK duyurdu! PKK'ya ağır darbe

TSK, Şırnak kırsalı ve Kuzey Irak'a dün düzenlenen hava harekatında 11 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:23
TSK duyurdu! PKK'ya ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın kırsalı ile  Irak'ın kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine dün ve bugün düzenlenen  hava harekatlarında silahlı 11 terörist etkisiz hale getirildi. 

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk  Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın kırsalı ile Irak'ın kuzeyi Kandil,  Avaşin-Basyan, Gara bölgelerine, 3-4 Temmuz'da düzenlenen hava harekatlarında  bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının imha edildiği  kaydedildi.

Açıklamada, hava operasyonlarında silahlı 11 teröristin de etkisiz  hale getirildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:23
  1. Şırnak
  2. TSK
  3. pkk

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