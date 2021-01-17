TSK, Dış Kaynaktan Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay alacak

Milli Savunma Bakanlığı, TSK’nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) kıta ve askeri kurumlarda hukuk hizmetlerinin yürütülmesindeki personel ihtiyacının karşılanması maksadıyla imtihanla Dış Kaynaktan Hukuk Sınıvı Muvazzaf Subay alacağını duyurdu.

TSK, ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda bünyesinde hukuk sınıfı subay olarak yer almak isteyenler için bir kulavuz yayınlayarak kamuoyuna duyurdu. TSK bünyesinde Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay olmak isteyen adaylar yayınlanan klavuzdaki bilgiler doğrultusunda 14.02.2021 tarihine kadar ön başvuruda bulunabilecek. Başvuru klavuzu (https://medya.ilan.gov.tr/IlanEki/2021/1/16/DPB841414/60030dad46bcc4253c0b53dd.pdf)’den incelenebilecek.

Klavuzda halen silah altında bulunan er-erbaş, yedek subay-yedek astsubay için de ayrıntılı bilgiler verildi.

Hak kaybına uğramamak için ise şehit/gazi eş veya çocuğu olduğunu belirten adaylar https://personeltemin.msb.gov.trsitesinden başvuru yaptığı esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi istendi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruda sınav yeri olarak ise MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA olarak verildi.

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