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TSK bölgeyi ablukaya aldı! Teröristler köşeye sıkıştırıldı

Mağarada saklandıkları belirlenen 6 kişi oldukları tahmin edilen, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik karadan ve havadan düzenlenen operasyon devam ediyor.

14 Aralık 2018 Cuma 21:15
TSK bölgeyi ablukaya aldı! Teröristler köşeye sıkıştırıldı

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki sarp ve kayalık alandaki mağarada saklandıkları belirlenen 6 kişi oldukları tahmin edilen, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik karadan ve havadan düzenlenen operasyon devam ediyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı içerisindeki Tunceli- Ovacık yolunun 35'inci kilometresinde yer alan, sarp kayalık ve ormanlık alandaki çatışmanın sürdüğü belirtildi. Çatışma bölgesine gönderilen takviye askerler helikopterden inerken görüntülenirken, teröristlerin kaçış güzergahının da güvenlik kordonuna alındığı ifade edildi.

 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 21:15
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  5. GÜNCEL Haberleri
  6. Tunceli- Ovacık
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