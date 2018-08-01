TSK açıkladı! Gri listedeki terörist öldürüldü
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 26 Temmuz tarihinde düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın "aranan teröristler listesi"nde gri kategoride bulunan "Ciğerhun Amed" kod adlı Ahmet Doğuru etkisiz hale getirildi.01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:41
Güvenlik güçlerinin Ağrı'daki operasyonunda öldürülen teröristin gri listede aranan Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru olduğu tespit edildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 26 Temmuz'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.
Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru isimli teröristin olduğu belirlendi.
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