TSK açıkladı: 4 terörist teslim oldu!

Genelkurmay Başkanlığı, yurt içinde meydana gelen olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, dün Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi, Van ve Bitlis kırsalında icra edilen arazi aramasında tespit edilen 6 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.