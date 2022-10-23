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Ekonomi TSE'den bir ilk! Sahaya iniyor
Ekonomi

TSE'den bir ilk! Sahaya iniyor

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türkiye'nin birçok şehrinde iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcileriyle bir araya gelmek için hayata geçireceği "TSE Sektör Buluşmaları"nı Gaziantep'ten başlatıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 17:29:00 -
TSE'den bir ilk! Sahaya iniyor

Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) yapılan açıklamaya göre, teknoloji ve bilgi transferi, üreticiye pazar şartlarına uyumluluk ve son kullanıcıya kalite güvencesi sağlayan TSE, iş dünyasının talepleri ve sanayideki gelişmeler doğrultusunda sektörlere yönelik hizmet çeşitliliğini zenginleştiriyor.

Türkiye'nin rekabet gücünü artıran, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştıran, standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini etkin ve güvenilir olarak sağlayan TSE, tercih edilen, lider kuruluş olma yönündeki adımlarına bir yenisini daha ekliyor. İş dünyasının her bir bileşeniyle çözüm odaklı ve proaktif bir ilişki içerisinde olan TSE, paydaşlarına rehberlik etmek ve Türkiye'nin birçok şehrinde farklı sektörlerinden temsilcilerle bir araya gelmek için "TSE Sektör Buluşmaları"nı başlatıyor.

26 Ekim'de Gaziantep'ten başlatılacak olan "TSE Sektör Buluşmaları"nda, sanayideki gelişmeler doğrultusunda, iş dünyasının talepleri dinlenecek. Etkinliklerde iş insanları, TSE'nin yakın zamanda faaliyete geçirdiği hizmet alanları ile gelecek süreçte uygulamaya alacağı projeler hakkında bilgilendirilecek.

Sanayicinin karşılaştığı sorunlar ele alınacak

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, kurumun, ülkenin 2023, 2053, 2071 vizyonu doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hedef olarak belirlediği yüksek katma değerli üretim, sanayide verimlilik artışı ve dijital dönüşüm alanlarındaki standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleriyle, sanayicilerin küresel pazarlarda önlerine çıkan kapıları açan bir anahtar görevi gördüğünü bildirdi.

TSE'nin yaygın hizmet ağı, yurt dışında büyüyen etki alanı, uluslararası akreditasyonu, uygunluk değerlendirme hizmetleri ile yenilikçi mal ya da hizmetlerin üretilmesine zemin hazırladığına vurgu yapan Şahin, şunları kaydetti:

"TSE, bir taraftan girişimciliği destekliyor, diğer yandan alanında sahip olduğu tecrübe ve deneyim ile kendi coğrafyasındaki ülkelere öncülük ediyor. TSE Sektör Buluşmaları ile iş insanlarımızın taleplerini dinleyeceğiz. Sanayicimizin uygunluk değerlendirme alanında karşılaştığı sorunları ele alacağız. Yakın zamanda faaliyete geçirdiğimiz hizmet alanları ile önümüzdeki süreçte uygulamaya alacağımız projelerimiz hakkında bilgilendirme yapacağız. Sektör buluşmaları ile Türkiye ekonomisinin yapı taşları olan sanayicilere ve tüketicilere daha iyi hizmet sunmaya ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

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