TSE bilişim personeli arıyor
Türk Standardları Enstitüsü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2020 veya 2021 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Enstitümüz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7 (yedi) sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar başvurularını 06/01/2022 – 20/01/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Türk Standardları Enstitüsü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere “.jpeg veya .pdf formatında” yükleyeceklerdir. E-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
Java Kurumsal Mimar- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar 1 kişi
Kıdemli Ağ Yöneticisi- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar 1 kişi
Kıdemli .NET Yazılım Uzmanı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar 2 kişi
Kıdemli Java Yazılım Uzmanı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar 1 kişi
Kıdemli Ağ Uzmanı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar 1 kişi
Kıdemli Sistem Uzmanı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar 1 kişi
Toplam: 7 kişi
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