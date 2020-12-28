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Ekonomi TSE Başkanı Adem Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Ekonomi

TSE Başkanı Adem Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 12:32:26 -
TSE Başkanı Adem Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oyladı.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" isimli fotoğrafını tercih eden Şahin, spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" isimli fotoğrafına oy verdi.

Şahin'in haber kategorisindeki tercihi ise Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" isimli fotoğrafı oldu.

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