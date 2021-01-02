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Ekonomi TSE, 2021’de atağa hazırlanıyor
Ekonomi

TSE, 2021’de atağa hazırlanıyor

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, ulusal ve uluslararası alanda stratejik ve öncelikli sektörler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan uygunluk değerlendirme hizmetlerinde TSE’nin pazar payını artırmanın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 15:02:00 -
TSE, 2021’de atağa hazırlanıyor

Şahin, TSE’nin standardizasyon çalışmalarında ISO, IEC, CEN ve CENELEC gibi uluslararası kuruluşlarının yönetim organlarında görev alarak Türkiye’nin uluslararası standartların hazırlanması sürecinde etkinliğini artırdığını vurguladı. Söz konusu kuruluşların bünyesindeki teknik komitelerde uluslararası standartların hazırlandığına dikkati çeken Şahin, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin sanayicileri, akademisyenleri ve konusunda uzman her paydaş burada söz sahibidir. TSE olarak bunun altyapısını hazırladık. Başlıca hedefimiz, bu komitelerdeki temsiliyetimizi artırmak. Bu kapsamda ülkemizdeki uzmanları ayna komitelere katılıp uluslararası standartlarda belirleyici olmaya davet ediyoruz. Uluslararası standartların hazırlanmasında ülkemizin aktif rol oynayacağı, standartlara sadece uyan değil, onları belirleyen bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.” 

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