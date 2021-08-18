TSB’den sel mağdurları için ‘avans ödenmesi’ tavsiyesi

Birlikten yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nun 16 Ağustos 2021 tarihinde Olağanüstü toplanarak, 11 Ağustos tarihinde Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel ve su baskınlarının yol açtığı hasarlara ilişkin, tazminat ödeme sürecinin hızlandırılarak mağduriyetin bir an önce giderilmesi adına gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: “Toplantıda takdiri üyelere ait olmak üzere tavsiye niteliğinde aşağıdaki kararlar alınmıştır. Bu kapsamda; Zararların bir an önce giderilebilmesi, sektöre yönelik oluşabilecek olumsuz algının önlenebilmesi ve yaşanan olağan üstü durum göz önüne alınarak, hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi adına, evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylığın sağlanarak sürecin hızlandırılması tavsiye edilmektedir. Oluşan zararın kapsam dahilinde olduğu tespit edildikten sonra izlenmesi gereken hasar prosedürleri sonuçlanana kadar şirketlerin kendilerinin belirleyecekleri bir oranda avans ödemesi yapılması tavsiye edilmektedir. Bu tavsiyeler çerçevesinde, sigortacılık sektörü ilgili tüm paydaşlarla işbirliği ve sağduyu içinde, gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecektir.”