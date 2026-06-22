Trump'tan yeni İran açıklaması
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ABD Başkanı Donald Trump, "Herkes, İran'ın uzun süreli silah denetimlerini kabul edeceğini biliyor" açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından nükleer silah konusuna yönelik açıklamada bulundu.
Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Herkes, İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca 'nükleer dürüstlük' sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet iyi farkında"
Gündem
Trump’tan dünyaya ilan! Tahran hizaya geldi, nükleer denetimleri "uzun bir süre" kabul edecek!