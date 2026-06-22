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Dünya Trump'tan yeni İran açıklaması
Dünya

Trump'tan yeni İran açıklaması

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Trump'tan yeni İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "Herkes, İran'ın uzun süreli silah denetimlerini kabul edeceğini biliyor" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından nükleer silah konusuna yönelik açıklamada bulundu.

 

 

Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes, İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca 'nükleer dürüstlük' sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet iyi farkında"

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