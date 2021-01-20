Trump’tan veda konuşması

ABD yerel basınında yer alan habere göre Donald Trump, "Bu hafta yeni bir yönetim göreve getiriyoruz ve Amerika'yı güvenli ve müreffeh tutmada başarı olması için dua ediyoruz" dedi.

Beyaz Saray, başkanlık devir teslim töreninden bir gün önce Donald Trump'ın veda konuşması yaptığı videodan pasajlar yayınladı. Pasajlarda yeni yönetimin başarılı olması için dua edeceğini söyleyen Donald Trump, Joe Biden'ın adını zikretmedi.

Kongre binası saldırısına da değindi

Seçimde sahtekarlık olduğunu ısrarla ileri sürüp taraftarlarını Kongre Binası'na sürükleyen Donald Trump, 6 Ocak saldırılarını da ele aldı. Yayınlanan pasajlara göre Trump veda konuşmasında, "Tüm Amerikalıların Kongre Binamıza yapılan saldırıdan dehşete düştü. Siyasi şiddetin Amerikalılar olarak değer verdiğimiz her şeye saldırıdır ve asla müsamaha gösterilemez" dedi.

Orta Doğu'daki normalleşme anlaşmalarından övgüyle söz etti

Cesur diplomasimiz ve ilkeli gerçekçiliğimizin bir sonucu olarak, Orta Doğu'da bir dizi tarihi barış anlaşmasına ulaştık" vurgusunu yapan Trump, şöyle devam etti:

"Bu, yeni bir Ortadoğu'nun şafağı ve askerlerimizi eve getiriyoruz. Özellikle on yıllardır yeni savaşlar başlatmayan ilk başkan olmaktan gurur duyuyorum."