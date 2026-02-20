Trump'tan 'UFO' talimatı! Dünya şaşırtan çıkışı konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump şaşırtan çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Donald Trump, dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO)'lar hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) konusundaki resmi belge ve bilgilerin kamuoyunun erişimine açılma sürecini başlatma talimatı vereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Trump, dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) konusundaki resmi belge ve bilgilerin kamuoyunun erişimine açılma sürecini başlatma talimatı vereceğini duyurdu.

Bu kararı kamuoyunun söz konusu konulara gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle aldığını belirten Trump, "ABD Savunma Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlık ve kurumlara, uzaylılar ve dünya dışı yaşam, UAP ve UFO'lar ile bağlantılı resmi belgeleri ve bu son derece karmaşık...

"Ancak ilginç ve önemli konulara ilişkin diğer bilgileri tespit etme ve kamuoyuna açıklama sürecini başlatma talimatı vereceğim" ifadelerini kullandı.