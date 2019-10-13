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Trump'tan Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir açıklamada bulundu.

13 Ekim 2019 Pazar 17:19
Trump'tan Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında Türkiye'ye 'güçlü' yaptırımlar uygulanması konusunda 'büyük bir mutabakat' sağladığını, Hazine Bakanlığı'nın harekete geçmeye hazır olduğunu yazdı. Trump, Türkiye'nin bunu istemediğini vurgularken "beklemede kalın" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda Kongre ve Beyaz Saray arasında "fikir birliği" olduğunu söyledi.

Trump'ın açıklamaları şöyle:

"Lindsey Graham ve Demokratlar dahil Kongre'nin birçok üyesiyle Türkiye'ye kuvvetli yaptırımla uygulama konusunda uğraşıyorum. Maliye Bakanlığı hazır, ekstra yasa tasarıları gerekebilir. Bu konuda fikir birliği var. Türkiye bunun yapılmamasını istedi. Beklemede kalın."

 

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 17:19
  1. Trump
  2. ABD
  3. Suriye
  4. abd yaptırım

YORUM YAZ

  • ..38 dk önce
    Sarı EŞ.K!!
  • Eren Eren 39 dk önce
    Hadi lan sirk soytarısı.Ambargo uygulayacak ış.Sanki biz armut topluyoruz.Bizde uygularız.
  • Mehmet Lütfü Ural Mehmet Lütfü Ural 41 dk önce
    Yapacağını zaten yapıyorsun. Yapmadığını da demek ki yapamıyorsun. Ben bu kadar basit anlıyorum.

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