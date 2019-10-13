Trump'tan Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklaması Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir açıklamada bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında Türkiye'ye 'güçlü' yaptırımlar uygulanması konusunda 'büyük bir mutabakat' sağladığını, Hazine Bakanlığı'nın harekete geçmeye hazır olduğunu yazdı. Trump, Türkiye'nin bunu istemediğini vurgularken "beklemede kalın" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda Kongre ve Beyaz Saray arasında "fikir birliği" olduğunu söyledi. Trump'ın açıklamaları şöyle: "Lindsey Graham ve Demokratlar dahil Kongre'nin birçok üyesiyle Türkiye'ye kuvvetli yaptırımla uygulama konusunda uğraşıyorum. Maliye Bakanlığı hazır, ekstra yasa tasarıları gerekebilir. Bu konuda fikir birliği var. Türkiye bunun yapılmamasını istedi. Beklemede kalın."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.