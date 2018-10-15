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Trump'tan Türkiye ile ilgili yaptırım açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Trump, "Türkiye'ye karşı hislerim değişti, ama yaptırımlar konusunda anlaşma yapmadık" dedi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:43
Trump'tan Türkiye ile ilgili yaptırım açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Trump, "Türkiye'ye karşı hislerim değişti, ama yaptırımlar konusunda anlaşma yapmadık" ifadelerini kullandı.

ABD ile Türkiye arasında casus rahip Brunson krizi yaşanmış ve Washington yönetimi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım karar almıştı.

ABD yönetimi ayrıca, demir-çelik ithalatına da yüzde 25'lik ek vergi getirmişti.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 16:43
  1. ABD Başkanı
  2. Donald Trump
  3. Türkiye açıklaması
  4. Yaptırımlar

YORUM YAZ

  • MülayimMülayim36 dk önce
    papazı bırakarak doların düşeceğini sananlar hiç mi fikretmezler abd nin bahanesi bitmez, hava durumunu bahane eder yine ekonomik spekülasyon yapar nasıl olsa suyun başındalar. Musluk onların elinde. Kafire güven olmaz. Taviz tavizi getirir bu kadar net. Birçok ak partilinin güveni ciddi şekilde zedelendi bunu biliyorlardır umarım
  • Yunus16Yunus1640 dk önce
    BU SARI DANA NIN ELİNDE BİRŞEY YOK. ABD NİN 50-100 YILLIK PLANLARINI ARKA PLANDAKİ ROTHSCHILD, ROCKEFELLER ......
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş40 dk önce
    yahu muhtaçmıyızki bu yahudi pi.i abd ye
  • mevlütmevlüt44 dk önce
    alın size gavvur brunsanun cevabını...."yahudi ve hıristiyanlar sizin kedileri gibi olmanızı isterler...siz onlar gibi olmadıkça sizi kabul etmezler...." ne demek?????hâla bunu anlayamadık.....yazık
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