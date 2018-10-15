Trump'tan Türkiye ile ilgili yaptırım açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Trump, "Türkiye'ye karşı hislerim değişti, ama yaptırımlar konusunda anlaşma yapmadık" ifadelerini kullandı.

ABD ile Türkiye arasında casus rahip Brunson krizi yaşanmış ve Washington yönetimi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım karar almıştı.

ABD yönetimi ayrıca, demir-çelik ithalatına da yüzde 25'lik ek vergi getirmişti.