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Trump'tan Suudi Arabistan'a tehdit gibi açıklama: Ağır cezası olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili araştırmalarını sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, "Konuştuğumuz kişi bir gazeteciydi. Eğer durum anlatıldığı gibiyse bu gerçekten çok berbat ve kötü bir durum. Biz bunun sonuna kadar gideceğiz ve bunun ağır cezası olacak." ifadelerini kullandı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 20:23
Trump'tan Suudi Arabistan'a tehdit gibi açıklama: Ağır cezası olacak

ABD Başkanı Trump, Amerikan CBS kanalına verdiği mülakatta Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı'nın akıbetini henüz tam olarak bilemediklerini ve Suudi tarafıyla yaptıkları görüşmelerde iddiaların reddedildiğini aktaran Trump, Kaşıkçı'nın Suudiler tarafından öldürüldüğüne yönelik iddialara ilişkin, "Eğer durum böyleyse bu bizi çok kızdırır. Yakın bir gelecekte elimizde bir yanıt olacaktır." diye konuştu.

'Askeri anlaşmalar devam etmeli'

Kaşıkçı hakkındaki mevcut iddiaların doğru olması durumunda kendi yönetiminin ne tür yaptırımlar getireceğine ilişkin soruya yanıt veren Trump, Riyad ile yaptıkları askeri anlaşmaların devam etmesini istediğini bir kez daha vurguladı. "Bu siparişleri almak isteyenler var. Rusya var, Çin var, biz varız." diyen Trump, Suudi yönetimiyle yaptıkları 110 milyar dolarlık silah satım anlaşmasının devam etmesi gerektiğine inandığını belirtti.

'Cezası ağır olacak'

Trump, iddiaların doğru olması halinde Suudi Arabistan'ı cezalandırmanın başka yollarının da olduğuna işaret ederek, "Konuştuğumuz kişi bir gazeteciydi. Eğer durum anlatıldığı gibiyse bu gerçekten çok berbat ve kötü bir durum. Biz bunun sonuna kadar gideceğiz ve bunun cezası ağır olacak." dedi.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşeceğini bildirmişti. Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD'nin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Trump, "Bu, potansiyel olarak gerçekten çok kötü bir durum. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı.

 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 20:23
  1. İstanbul
  2. Donald Trump
  3. Suudi Arabistan

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