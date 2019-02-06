Trump'tan 'Suriye' açıklaması: Artık evlerine dönme vakti geldi
ABD Başkanı Trump, 'DEAŞ'ın kalıntılarını yok etmek için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz, artık savaşçılarımızın Suriye'den evlerine dönme vakti geldi' dedi.06 Şubat 2019 Çarşamba 06:37
ABD Başkanı Trump, Kongrede yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 27-28 Şubat'ta Vietnam'da görüşeceğini açıkladı.
Trump, "DEAŞ'ın kalıntılarını yok etmek için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz, artık savaşçılarımızın Suriye'den evlerine dönme vakti geldi" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, "Afganistan'da siyasi bir çözüme ulaşmak için müzakerelerimizi hızlandırdık. Taliban dahil Afganistan'daki gruplarla görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.
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