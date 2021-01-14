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Dünya Trump’tan ‘sonu gelmeyen savaşlar’ açıklaması
Dünya

Trump’tan ‘sonu gelmeyen savaşlar’ açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkesinin Afganistan, Irak ve Suriye'deki askeri varlığının en düşük seviyelere indiğine dikkati çekerek, "Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 22:44:00 -
Trump’tan ‘sonu gelmeyen savaşlar’ açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray üzerinden yayımladığı yazılı açıklamada, "Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısı 19 yılın en düşük seviyesinde. Aynı şekilde Irak ve Suriye'deki asker sayısı da en düşük rakamlarda. Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım." ifadelerini kulandı.

Görev süresi boyunca üniformalı askerlere destek vermekten onur duyduğunun altını çizen Trump, bugüne kadar askeri alanda 2,5 trilyon dolar harcandığını kaydetti.

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