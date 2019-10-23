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Trump'tan skandal paylaşım! Teröristbaşını ABD'ye davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılmasından kısa bir süre sonra terör örgütü YPG'nin sözde yöneticisi Mazlum Kobani için, "Seni yakın bir zamanda görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerinin yer aldığı skandal bir paylaşımda bulundu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 21:38
Trump'tan skandal paylaşım! Teröristbaşını ABD'ye davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde yöneticisi Mazlum Kobani için skandal bir paylaşıma imza attı. Trump paylaşımında, "General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim. Lütfen en içten saygılarımı Kürt halkına iletin. Seni yakın bir zamanda görmek için sabırsızlanıyorum" dedi. Trump'ın kullandığı ifadeler, "YPG'li terörist Mazlum Beyaz Saray'a davet edildi" şeklinde algılandı.

YPG'nin bağlı olduğu PKK terör örgütünü Avrupa Birliği, çok sayıda NATO ülkesi ve ABD terör örgütü listesine almış durumda. Ancak aynı ülkeler Suriye'de faaliyetini sürdüren terör örgütü YPG için henüz aynı tanımı yapmıyor.

Kırmızı listede yer alıyor

Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği ve asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan terörist Mazlum Kobani, Türkiye'nin üst düzey arama listesi olan kırmızı listede yer alıyor.

Ne olmuştu?

ABD ile yapılan görüşme sonrası Türkiye, Suriye'deki terör koridoru yerine oluşturulmasını öngördüğü güvenli bölge tezini harekatın başlamasından itibaren geçen 14 günde ABD, Rusya, İran ve Suriye rejimine kabul ettirmiş oldu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna müdahalesinde son aşama da Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında yapılan görüşmelerle gerçekleşti. 9 Ekim 2019'da başlayan harekat sonrasında önce ABD ardından Rusya ile yapılan görüşmelerde, terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli bölge dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Tel Abyad ve Rasulayn Türkiye'nin kontrolünde olacak

Fırat'ın batısında halen PKK/YPG'nin bulunduğu Münbiç ve Tel Rıfat konusunda uzlaşma sağlandı. Teröristler bu bölgelerden silahları ile birlikte ayrılacak. Teröristler, 29 Ekim Salı günü saat 18.00'e kadar bölgeyi terk edecek. Böylece Fırat'ın batı yakasında terörist kalmayacak. Fırat'ın doğusunda ise Tel Abyad ile Rasulayn ilçeleri dahil, Barış Pınarı Harekatı ile kontrolü sağlanan alanların dışında kalan bölgeler için anlaşma sağlandı.

Sınırdan 10 kilometre derinliğe kadar olan bölgede Türk-Rus ortak devriyesi yapılacak. Bu alanın altında bulunan 20 kilometre derinlikten PKK/YPG silahları ile birlikte ayrılacak. Bu bölgelere Rus askeri polisi ve Suriye muhafızları girecek.

ABD ve Rusya anlaşmaları sonrası harita ortaya çıktı! Türkiye 14 günde güvenli bölge tezini 4 ülkeye kabul ettirdi

Terör örgütüne 150 saat süre tanındı

Türkiye, ABD ile 120 km için anlaştı ve Tel Abyad - Rasulayn bölgesinde güvenli bölge oluşturuldu. ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda terör örgütü YPG/PKK'ya belirlenen güvenli bölge dışına çıkması için 120 saat süre tanınmıştı. Rusya ile yapılan görüşmede genişletilen güvenli bölge alanıyla beraber terör örgütünün bölgeyi terk etmesi için tanınan süre de 150 saate çıkartıldı.

Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında gerçekleştirilen zirvede ise, YPG/PKK'nin Menbiç dahil (Kamışlı hariç) diğer bölgelerden çekileceği kararına varıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 21:38
  1. Donald Trump
  2. Twitter
  3. ABD
  4. PKK
  5. YPG
  6. Türkiye

YORUM YAZ

  • GerçekGerçek8 sa önce
    Bulun yerini atın bir füze gebersin serefsiz gönderin Trump a ağlasın dursun yavusak.
  • Dadaş 25Dadaş 258 sa önce
    Kafirden dost. Domuzdan post olmaz. Allah bunları kahri perişan eylesin. Tüm müslümanlara ettikleri eziyetten dolayı. Halen biz müslümanlar bunlarla dost edinme gayretini çabalıyorliyoruz.Allah akıl fikir versin biz müslümanlara.
  • MülayimMülayim9 sa önce
    Yeni apomuz .......yavru apo.....bu çukur herif hem ülkesini hem de dünyayı ateşe verecek.İnşaallah elindeki ateşi bu sarı çiyan önce kendi sömürgeci ülkesine düşürür de dünya mazlumları bir rahat nefes alır.
  • Alperen Alperen 9 sa önce
     Geri zekalı bir Amerikan başkanı.
  • HakanHakan9 sa önce
    Bu trump ne kullaniyor merak ediyorum kafa gidip geliyor
  • heronarheronar9 sa önce
    dünyanin en hain ülkeleri amerika ingiltere almanya fransadir israildir bunlarin iclerinde seytanlar yatar bunlara güvenenler hayatinda en büyük hatayi yaparlar.
  • mutmainemutmaine10 sa önce
    Pkk'nın yıllarca kimler tarafından finanse edildiğini bilmeyen kalmadı.....bu ......lerizengin etmeyin.mecbur kalmadıkça abd avrupa malı almayın..HESABI ZOR OLUR.
  • VatandaşVatandaş10 sa önce
    Bu man yak kızıl ne yaptığını ve ne söyledi ğini bilmeyecek kadar manyak

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