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Dünya Trump'tan skandal İsrail açıklaması! Utanmadan Filistinlileri suçladı
Dünya

Trump'tan skandal İsrail açıklaması! Utanmadan Filistinlileri suçladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarına sahip çıkarak skandal niteliğinde açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 07:48:00 -
Trump'tan skandal İsrail açıklaması! Utanmadan Filistinlileri suçladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in katliamlarını görmezden gelerek bölgede tansiyonun yükselmesine halefi Joe Biden'ın güçsüzlüğünün yol açtığını ifade etti. Trump, "Ben görevdeyken, biz Barışın Başkanı olarak biliniyorduk, çünkü İsrail'in hasımları, ABD'nin güçlü şekilde İsrail'in yanında durduğunu ve İsrail'e saldırı olduğu takdirde süratle intikam alınacağını biliyordu" dedi.

Eski ABD lideri sözlerine şöyle devam etti: "Biden yönetimi altında dünya giderek daha vahşi ve istikrarsız bir hale geliyor, çünkü Biden'ın güçsüzlüğü ve İsrail'e yeterince destek olmaması müttefiklerimize yeni saldırılara yol açıyor. Amerika her zaman İsrail'in yanında olmalı ve Filistinlilerin şiddeti, terörü ve roket saldırılarını durdurmaları gerektiğini açıkça anlatmalı ve ABD'nin İsrail'in meşru müdafaa hakkına her zaman güçlü destek vereceğini açıkça anlatmalı."

Donald Trump'ın hedefinde Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar da vardı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivillerin öldüğünü belirten bir tweet atan Omar için Trump şu ifadeleri kullandı:

"İnanılmaz şekilde, Demokratlar, terör saldırısına maruz kalırken vahşice İsrail'e saldıran çılgın anti-Amerikan Temsilci Ilhan Omar ve diğerlerinin yanında durmaya devam ediyor."

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