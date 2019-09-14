Trump'tan Sisi'ye: Benim en favori diktatörüm
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay Fransa'da düzenlenen G-7 Zirvesi esnasında, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi için "benim en favori diktatörüm" diye bahsettiği ortaya çıktı.14 Eylül 2019 Cumartesi 08:44
Wall Street Journal gazetesinin ABD'li ve Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, Sisi'yi beklerken herkesin duyacağı şekilde "Benim en favori diktatörüm nerede?" diye bağırdı.
Trump'ın Sisi'yi kasteden bu ifadeleri şaka amaçlı kullandığını düşünen yetkililer, yine de bu sözlerin ardından odada bir sessizlik olduğunu kaydetti.
Haberde Sisi'nin bu sözleri duyup duymadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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