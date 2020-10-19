Trump'tan sert sözler: İnsanlar onu ve diğer ahmakları dinlemekten yoruldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ekibinde bulunan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yi "tam bir felaket" olarak nitelediği ileri sürüldü.

ABD basınına yansıdı

Başkan Trump'ın bugün seçim kampanya ekibi ile yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntıları Amerikan medyasına yansıdı.

"İnsanlar Fauci'yi ve diğer ahmakları dinlemekten yoruldu"

Haberlere göre, Trump, görüşmede "İnsanlar Fauci'yi ve diğer ahmakları dinlemekten yoruldu" ifadelerini kullandı.

Trump'ın ayrıca koronavirüs konusunda yönetiminin aldığı tedbirlerin yerinde olduğunu ileri sürerek, "Fauci, tam bir felaket. Onu dinleseydim şu anda 500 bin kişi virüsten ölmüş olurdu." dediği iddia edildi.