  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trump'tan sert sözler: İnsanlar onu ve diğer ahmakları dinlemekten yoruldu
Dünya

Trump'tan sert sözler: İnsanlar onu ve diğer ahmakları dinlemekten yoruldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray koronavirüs ile mücadele ekibinde bulunan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yi "tam bir felaket" olarak nitelediği öne sürüldü. Haberlere göre, Trump, görüşmede "İnsanlar Fauci'yi ve diğer ahmakları dinlemekten yoruldu" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 21:29:00 -
Trump'tan sert sözler: İnsanlar onu ve diğer ahmakları dinlemekten yoruldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ekibinde bulunan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yi "tam bir felaket" olarak nitelediği ileri sürüldü.

ABD basınına yansıdı

Başkan Trump'ın bugün seçim kampanya ekibi ile yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntıları Amerikan medyasına yansıdı.

"İnsanlar Fauci'yi ve diğer ahmakları dinlemekten yoruldu"

Haberlere göre, Trump, görüşmede "İnsanlar Fauci'yi ve diğer ahmakları dinlemekten yoruldu" ifadelerini kullandı.

Trump'ın ayrıca koronavirüs konusunda yönetiminin aldığı tedbirlerin yerinde olduğunu ileri sürerek, "Fauci, tam bir felaket. Onu dinleseydim şu anda 500 bin kişi virüsten ölmüş olurdu." dediği iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'deyken 'Aslan'dı! Davutoğlu parti kurunca 3-5 oy için 'Kedi' oldu
Gündem

AK Parti'deyken 'Aslan'dı! Davutoğlu parti kurunca 3-5 oy için 'Kedi' oldu

AK Parti'deyken terör örgütü PKK ve siyasi kanadı HDP'ye yönelik sert açıklamalarda bulunan Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelece..
Kıbrıs gazetesinin Türkiye düşmanlığı!
Gündem

Kıbrıs gazetesinin Türkiye düşmanlığı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rum taraftarı olarak bilinen Avrupa gazetesi, seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın zaf..
Türk mallarına boykot yayılıyor... Skandal karara dev şirket de katıldı
Gündem

Türk mallarına boykot yayılıyor... Skandal karara dev şirket de katıldı

Suudi Arabistan ve Türkiye arasında siyasi gerilim ticarete yayılırken, ülkenin en büyük süpermarket zinciri olan Othaim Markets de, Türkiye..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay