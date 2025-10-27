Trump'tan seçim sistemine köklü eleştiri: "Artık posta veya erken oylama yok"

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan seçim sistemine yönelik eleştirilerini ve önerilerini Social Truth hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bir kez daha gündeme taşıdı.

HİLEYİ ÖNLEME FORMÜLÜ: POSTA YOK, KİMLİK ZORUNLU

California eyaletindeki devam eden seçim bölgeleri belirleme sürecini "sahtekarca" yürütüldüğü iddiasıyla eleştiren Trump, seçimlerde uygulanmasını istediği temel kuralları açıkladı:

"Postayla veya erken oylama yok, seçmen kimliğine evet."

Trump, 2020 başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı ve oyların çalındığı iddiasını tekrarlayarak, bu durumu Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) yasa dışı bahis skandalıyla karşılaştırdı ve seçim skandalının "daha büyük" olduğunu savundu.

ADALET BAKANLIĞI'NA "SKANDAL" ÇAĞRISI

"Artık her şeyi biliyoruz," diyen ABD Başkanı, Adalet Bakanlığı'na seslenerek, "Umarım Adalet Bakanlığı, Amerikan tarihinin en büyük skandalına yakışır bir coşkuyla bu konuyu ele alır.

Aksi takdirde, yaklaşan ara seçimler de dahil olmak üzere, aynı şey tekrar yaşanacak," görüşünü dile getirdi.

Bu çağrı, ABD Adalet Bakanlığı'nın Cuma günü California'daki 5 ilçeye seçim gözlemcileri konuşlandıracağını açıklamasının ardından geldi.

Bakanlık, bu hamlenin amacını "şeffaflığı, oy pusulası güvenliğini ve federal yasaya uyumu sağlama" çabası olarak tanımlamıştı.