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Trump’tan şaşırtan iddia: Beni ortadan kaldırmaya çalışıyorlar

Zaman zaman muhafazakarların alkışını aldığı Amerikan Muhafazakarlar Birliği'nin toplantısında konuşan ABD Başkanı Trump, "Beni ortadan kaldırmaya çalışıyorlar" dedi.

03 Mart 2019 Pazar 16:01
Trump’tan şaşırtan iddia: Beni ortadan kaldırmaya çalışıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, eski avukatı Michael Cohen'in Kongre'de verdiği ifadeler sonrası Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını inceleyen ve nihai raporunu Adalet Bakanlığı'na sunmaya hazırlayan özel savcı Robert Mueller'e ve muhalif isimlere yüklendi.

Amerikan Muhafazakarlar Birliği'nin toplantısında konuşan Trump "Beni ortadan kaldırmaya çalışıyorlar" dedi.

Muhafazakarlardan alkış aldı

Soruşturmayı "cadı avı" olarak niteleyen Trump, "Seçilememişlerin hazırladığı bir raporu bekliyoruz" sözleriyle muhafazakarlardan alkış aldı.

Mueller nihai raporunu yakında açıklayacak.

Cumartesi günü yaptığı konuşmada ABD Başkanı Trump, eski Adalet Bakanı Jeff Sessions, eski FBI Başkanı James Comey, Demokrat Parti ve Kuzey Kore politikalarına muhalefet eden isimleri de hedef aldı.

"Ne yazık ki yanlış insanları çeşitli görevlere getirip, orada olmamaları gerekirken uzun yıllar tutuyorlar. Sonra da bir anda seni saçmalıklarla ortadan kaldırmaya kalkışıyorlar, tamam mı?" diye konuşan Trump'ın göçmen karşıtı ifadeleri de dikkat çekti.

"Session ne yaptığını bilmeyen biriydi"

ABD'deki göçmenlerin "ülkelerini sevmesi gerektiğini" söyleyen Trump, "Kongre'de ülkemizden nefret eden insanlar var. Biliyor musunuz? Teker teker isimlerini sayabilirim" dedi.

Kasım ayında görevden aldığı Jeff Sessions'ın aksanını da taklit eden Trump, Sessions için de "Zayıf, etkisiz, ne yaptığını bilmeyen biriydi" nitelemesini yaptı.

Trump, başkanlığı süresince yaptığı bu en uzun konuşma ile gergin geçen bir haftayı kapatmış oldu.

"Siyahlar çok aptal olduğu için..."

Eski avukatı Michael Cohen, Temsilciler Meclisi'nde verdiği ifadede Trump'ı 'ırkçılık, dolandırıcılık ve düzenbazlıkla' suçlamış, Trump ise Cohen'in "hapiste yatacağı süreyi azaltmak için yalan söylediğini" savunmuştu.

Cohen, "Bu ülke Trump'ın beyaz ırkçıları ve bağnazları koruduğunu gördü. Fakir ülkelere 'b.k çukuru' dediğini de gördü. Özelde daha da fena. Bana bir keresinde Obama o zaman daha ABD başkanıyken 'Siyah biri tarafından yönetilen ve 'b.k çukuru' olmayan bir ülke söyle' dedi, 'Siyahların çok aptal olduğu için kendisine hiçbir zaman oy vermeyeceklerini' söyledi." diye konuşmuştu.

 

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:01
  1. ABD Başkanı Donald Trump
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  10. Demokrat Parti
  11. Kuzey Kore
  12. Jeff Sessions
  13. Michael Cohen

YORUM YAZ

  • Abid kulAbid kul51 dk önce
    Trump seleflerine bakarak daha az zararlı. Ortadan kaldırılması gereken biri varsa o da Trump'ı zihin kontrolü altında tutan sinsi yılan Mike Pence.
  • NurNur1 sa önce
    İnşallah yok olursun
  • m61m611 sa önce
    Allah seni ve zihniyetini yeryüzünden kaldırsın. Cehenneme kadar yolun var. Katil
  • EzanEzan1 sa önce
    Insallah

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