Siyonist katil AB'de müttefikini kaybetti İsrail'e koşulsuz desteğin bedeli: Almanya'dan artan fiyatlara karşı ekonomik tedbir paketi Ekrem'in cilacısı savunma yaptı: İtiraflara ne cevap verdi? Trump'ın abluka tehdidine Pekin'den sert yanıt! Hürmüz Boğazı kimsenin tapulu malı değil Laikperest Özdemir İnce, fena madara oldu! "İslâm'da teokratik devlet düzeni yok" İBB'deki yolsuzluk ağının sonu: İmamoğlu ve avaneleri köşeye sıkıştı! Duruşma devam ediyor Trump'ın hakaretlerine uğramıştı! Papa'dan cevap geldi İran ablukaya ilişkin geri adım atmıyor 'Daha yeni başladık' ABD, İran'dan neler istedi? İşte müzakerelerde masayı dağıtan maddeler Ünlü galericiden milyonluk vurgun: 233 araca el konuldu
Trump'tan sarsıcı iddia! İran donanması artık denizin dibinde!
Trump'tan sarsıcı iddia! İran donanması artık denizin dibinde!

Trump'tan sarsıcı iddia! İran donanması artık denizin dibinde!

ABD ile İran arasındaki gerilim, abluka hamlesinin ardından Başkan Donald Trump’ın çarpıcı açıklamalarıyla yepyeni bir boyuta taşındı.

Trump, İran donanmasının neredeyse tamamen etkisiz hale getirildiğini savunurken, vurulmayan küçük gemiler üzerinden bölgeye gözdağı vermeye devam etti.

"158 gemi denizin dibinde"

Trump yaptığı açıklamada, operasyonun boyutlarını sayı vererek ilan etti. İran donanmasına ait 158 geminin imha edildiğini iddia eden Trump, "İran donanması şu an denizin dibinde, tamamen yok edilmiş durumda" ifadelerini kullanarak ABD askeri gücünün bölgedeki hakimiyetini vurguladı.

 

"Hızlı gemileri tehdit görmedik"

Saldırılarda bazı unsurların hedef alınmadığını da belirten Trump, İran'ın meşhur "hızlı saldırı botlarına" değindi. Bu küçük ve süratli araçları "büyük bir tehdit" olarak görmedikleri için vurmadıklarını söyleyen Trump, ablukayı delmeye çalışacak her türlü girişime karşı tetikte olduklarını hissettirdi.

 

Abluka hattında gerilim tırmanıyor

ABD Başkanı'nın bu çıkışı, Hürmüz Boğazı'nda başlayan deniz ablukasının sadece ekonomik değil, askeri bir imha operasyonuna dönüştüğü yorumlarını beraberinde getirdi. Trump, vurulmayan az sayıdaki hızlı botun ablukaya karşı bir engel teşkil edemeyeceğini savunurken, Tahran'ın bu iddialara nasıl bir karşılık vereceği dünya kamuoyunda merakla bekleniyor.

İsrail'i İran korkusu sardı

Rusya'dan İran'a 'zenginleştirilmiş uranyum' teklifi

Göz kamaştıran mekanların karanlık yüzü deşifre oldu! Bebek, Etiler ve Kuruçeşme hattında uyuşturucu baskını

İran'a verilen süre doldu! Hürmüz'de ABD ablukası başladı! Trump: Yaklaşan gemileri imha ederiz

