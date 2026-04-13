Trump'tan sarsıcı iddia! İran donanması artık denizin dibinde!

Trump, İran donanmasının neredeyse tamamen etkisiz hale getirildiğini savunurken, vurulmayan küçük gemiler üzerinden bölgeye gözdağı vermeye devam etti.

"158 gemi denizin dibinde"

Trump yaptığı açıklamada, operasyonun boyutlarını sayı vererek ilan etti. İran donanmasına ait 158 geminin imha edildiğini iddia eden Trump, "İran donanması şu an denizin dibinde, tamamen yok edilmiş durumda" ifadelerini kullanarak ABD askeri gücünün bölgedeki hakimiyetini vurguladı.

"Hızlı gemileri tehdit görmedik"

Saldırılarda bazı unsurların hedef alınmadığını da belirten Trump, İran'ın meşhur "hızlı saldırı botlarına" değindi. Bu küçük ve süratli araçları "büyük bir tehdit" olarak görmedikleri için vurmadıklarını söyleyen Trump, ablukayı delmeye çalışacak her türlü girişime karşı tetikte olduklarını hissettirdi.

Abluka hattında gerilim tırmanıyor

ABD Başkanı'nın bu çıkışı, Hürmüz Boğazı'nda başlayan deniz ablukasının sadece ekonomik değil, askeri bir imha operasyonuna dönüştüğü yorumlarını beraberinde getirdi. Trump, vurulmayan az sayıdaki hızlı botun ablukaya karşı bir engel teşkil edemeyeceğini savunurken, Tahran'ın bu iddialara nasıl bir karşılık vereceği dünya kamuoyunda merakla bekleniyor.