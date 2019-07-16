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Trump'tan Pentagon'a S-400 freni

Rusya'dan satın alınan S-400'lerin ilk sevkiyatının Türkiye'ye gelmesiyle, "ültimatom" niteliğinde basın açıklaması yapmak isteyen Pentagon'u, ABD Başkanı Donald Trump'ın engellediği ortaya çıktı.

16 Temmuz 2019 Salı 11:19
Trump'tan Pentagon'a S-400 freni

ABD ile Türkiye arasında uzun süredir problem olan S-400 konusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın G-20 zirvesinde söylemiş olduğu "Türkiye'ye adil davranılmadı" ifadeleriyle farklı bir boyuta taşındı. Beyaz Saray kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, ilk S-400 sevkıyatının Türkiye'ye varmasının ardından, Pentagon Türkiye - ABD ilişkilerini dönülmez bir noktaya taşıyacak basın açıklaması yapmak istedi ancak Başkan Trump, "Bu kez değil" diyerek toplantı yapılmamasını söyledi.

Toplantı iptal edildi

S-400'lere ilişkin basın açıklaması düzenlemek isteyen ve bunu Beyaz Saray'a bildiren Pentagon, Trump'tan cevap bekledi. Cevap gelmeyince, toplantı iki kez ertelendi. Sonunda Trump'ın cevabı "yapmayın" oldu. Böylece Pentagon basın toplantısını süresiz ertelediğini muhabirlere bildirdi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:19
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. S-400
  4. Donald Trump

YORUM YAZ

  • AtillaAtilla48 dk önce
    Tamamen iyi polis ,kötü polisi oynuyorlar.Bizde sazan balığı gibi atlayıp yorum yapıyoruz.
  • IsmailIsmail1 sa önce
    Hadi canim! Essah mi lan! Ayyy canim Trump! Euzu billa... Yahu ne trump i ne engellemesi ne diyorsunuz siz??? Size bu akılları kim veriyor??? ABD devletini kuran Yahudi den daha mi iyi bileceksiniz siz? ABD oyle bizim burdaki bazi munafiklarin söylediği gibi değil! Oyle herkes ayri telden çalmiyor! Beyaz saray da ayni pentagon da ayni cia de ayni nsa de ayni. Sadece siyaseten oyleymis gibi yani sanki farkli gorusleri varmış gibi hareket ediyorlar. Iyi polis kotu polis taktigi ozetle. Ama asil sorun su, muslumanlari bu azgin kafirlerin kapisina dusuren bu zilletin sebebi ne???????
  • IsmailIsmail1 sa önce
    Hadi canim! Essah mi lan! Ayyy canim Trump! Euzu billa... Yahu ne trump i ne engellemesi ne diyorsunuz siz??? Size bu akılları kim veriyor??? ABD devletini kuran Yahudi den daha mi iyi bileceksiniz siz? ABD oyle bizim burdaki bazi munafiklarin söylediği gibi değil! Oyle herkes ayri telden çalmiyor! Beyaz saray da ayni pentagon da ayni cia de ayni nsa de ayni. Sadece siyaseten oyleymis gibi yani sanki farkli gorusleri varmış gibi hareket ediyorlar. Iyi polis kotu polis taktigi ozetle. Ama asil sorun su, muslumanlari bu azgin kafirlerin kapisina dusuren bu zilletin sebebi ne???????

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