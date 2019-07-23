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Trump'tan Pakistan'a teklif!

ABD Başkanı Donald Trump Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir meselesinde arabuluculuk rolü oynayabileceğini belirtti.

23 Temmuz 2019 Salı 23:53
Trump'tan Pakistan'a teklif!

ABD Başkanı Donald Trump ile Pakistan Başbakanı İmran Han, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin başında Oval Ofis'te basın mensuplarına Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir meselesinde de rol oynayabileceğini belirten Trump, "İki hafta önce Başbakan Narendra Modi ile beraberdim. Bu konuyu da konuştuk. Kendisi benim bir arabulucu olup olamayacağımı sordu. Onlar da siz de bu konunun çözüme kavuşmasını istiyorsunuz. Ben de 'Yardım edebilirim, arabulucu olabilirim.' dedim. Bu konu çözüme kavuşmalı." şeklinde konuştu.

Başbakan Han Keşmir konusuyla ilgili olarak da "ABD, Keşmir konusunda, bizimle Hindistan'ı bir araya getirme konusunda çok önemli bir rol oynayabilir. Bana sorarsanız biz bu konunun çözüme kavuşması için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz fakat maalesef henüz bir noktaya ulaşılmış değil. Umuyorum Başkan Trump bu sürece destek verir" yorumunu yaptı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 23:53
  1. Saray
  2. Pakistan
  3. Hindistan
  4. Beyaz Saray
  5. İmran Han

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