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Trump'tan Pakistan açıklaması: Artık ödeme yapmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'a artık ödeme yapmayacaklarını belirterek, "Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar." ifadesini kullandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:02
Trump'tan Pakistan açıklaması: Artık ödeme yapmayacağız

ABD Başkanı Donald TrumpTwitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Pakistan'ı hedef aldı.

"Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar." değerlendirmesinde bulunan Trump, bu duruma, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) Usame bin Ladin'i Pakistan'da yakalamasını örnek gösterdi.

Trump, "Elbette ki Usame bin Ladin'i çok daha önce yakalamamız gerekirdi. Dünya Ticaret Merkezi saldırısı öncesinde bu konudan kitabımda bahsettim. (Bill) Clinton şansını kaçırdı. Pakistan'a milyarlarca dolar ödeme yaptık, bize (bin Ladin'in) orada yaşadığını bile söylemediler. Ahmaklar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca bundan sonra ülkesinin "karşılık almadan vermeyeceğini" de kaydetti.

Trump yönetimi daha önce de Pakistan'a yapılacak maddi yardımı kesmişti. Ocak ayında ABD'den yapılan açıklamada, Pakistan'ın bazı terör örgütleri için güvenli bölge olduğu ve bu örgütlerin Afganistan'da saldırılarda bulunduğu iddia edilmişti.

Bu dönemde de Pakistan'a yapılacak 255 milyon dolarlık askeri yardımın ödemesi durdurulmuştu.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 20:02
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