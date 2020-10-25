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Dünya Trump'tan ortalığı karıştıracak açıklama: Hayır, onun ismi korona değil
Dünya

Trump'tan ortalığı karıştıracak açıklama: Hayır, onun ismi korona değil

Konuşmalarında daha önce sık sık dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını için Çin'i suçlayan Trump bir kez daha Çin'e yüklendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 23:34:00 -
Trump'tan ortalığı karıştıracak açıklama: Hayır, onun ismi korona değil

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde geri sayım sürüyor. Donald Trump ve Joe Biden ABD Başkanlığı için dev mitingler düzenlemeye devam ediyor.

Kampanya kapsamında, koronavirüs tedavisi sona eren ve testi de negatif çıkan Başkan Donald Trump, kaldığı yerden mitinglerine devam ediyor. Konuşmalarında daha önce sık sık dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını için Çin'i suçlayan Trump bir kez daha Çin'e yüklendi.

"Çin vebası"

Kendisinin salgının başından beri "Çin virüsü" söylemine tepki gösterildiğinden şikayet eden ABD Başkanı, bu kez "Çin vebası" nitelemesinde bulundu.

Trump, katıldığı bir mitingde, salgına ilişkin, "Çin vebası. Evet ismi buradan geliyor. Diyorlar ki; 'Çin deme lütfen'. Neden? Oradan geldi. Bir de adına korona diyorlar. Kulağa sanki denize nazır bir İtalyan adasıymış gibi geliyor. Hayır, onun ismi korona değil Çin vebası." ifadelerini kullandı.

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