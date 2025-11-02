Trump'tan ABD ordusuna saldırı talimatı: Acımasız ve tatlı olacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı sert açıklamayla Nijerya yönetimini hedef aldı. Trump, “Eğer Nijerya Hükümeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD derhal Nijerya’ya yapılan tüm yardım ve desteği kesecek. Bu itibarsız ülkeye tüm silahlarımızla ve gücümüzle girip, bu korkunç vahşetleri işleyen İslami teröristleri tamamen yok etmeye girebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Trump, açıklamasında ayrıca Savunma Bakanlığı’na doğrudan talimat verdiğini belirterek, “Savaş Bakanlığımızı olası bir harekâta hazırlanmaları için talimatlandırıyorum. Eğer saldırırsak, hızlı, acımasız ve tatlı olacak; tıpkı terörist serserilerin sevgili Hristiyanlarımıza saldırdıkları gibi!” dedi.

NİJERYA’DAN YANIT: “GERÇEKLER ÇARPITILIYOR”

Trump’ın açıklamaları Nijerya’da tepkiyle karşılandı. Nijerya Dışişleri Bakanlığı, yapılan açıklamayı “tek taraflı ve yanıltıcı” olarak nitelendirerek, ülkede yaşanan şiddet olaylarının dini bir boyuttan ziyade çok yönlü güvenlik sorunlarından kaynaklandığını savundu. Nijerya hükümeti, “Ülkemizde hiçbir vatandaşın dini kimliği nedeniyle hedef alınması kabul edilemez. Devletimiz tüm vatandaşların güvenliği için çalışmaktadır.” açıklamasını yaptı.

GERİLİM TIRMANABİLİR

Washington yönetiminin olası bir askeri hazırlığa girişmesi, Batı Afrika’da ciddi diplomatik gerilimlere yol açabilir. Uzmanlar, ABD’nin doğrudan müdahale tehdidinin bölgedeki istikrarı zedeleyebileceğini ve Nijerya ile stratejik ilişkileri krize sokabileceğini belirtiyor.

Ayrıca, Nijerya’ya yönelik yardım ve askeri destek programlarının askıya alınması durumunda, bölgede insani krizlerin derinleşmesi ve terör örgütlerinin daha da güçlenmesi ihtimaline dikkat çekiliyor.

TRUMP DÖNEMİNDE YENİ BİR AFRİKA POLİTİKASI MI?

Trump’ın bu açıklaması, ABD’nin Afrika’daki güvenlik politikasında yeni bir dönemin sinyali olarak da değerlendiriliyor. Washington’un son yıllarda kıtadaki etkinliğini artırmaya çalışan Çin ve Rusya’ya karşı daha agresif bir strateji izleyeceği yönünde yorumlar yapılıyor.

Trump’ın “acımasız ama tatlı” ifadesi ise hem Amerikan kamuoyunda hem de uluslararası arenada tartışma yarattı. Bazı analistler, bu söylemin Trump’ın dış politikada yeniden “sert güç” vurgusuna yöneldiğinin işareti olduğunu düşünüyor.

Kamuoyunun gözü şimdi hem Beyaz Saray’ın atacağı adımlarda hem de Nijerya’nın olası diplomatik tepkisinde. Washington’daki güvenlik çevreleri ise Trump’ın açıklamasının, seçim öncesi iç politikada “güçlü lider” imajını pekiştirmeyi amaçlayan bir çıkış olabileceğini değerlendiriyor.