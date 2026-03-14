Trump iyice zıvanadan çıktı! Hürmüz Boğazı için 6 ülkeden savaş gemisi istedi

Trump iyice zıvanadan çıktı! Hürmüz Boğazı için 6 ülkeden savaş gemisi istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yakın zamanda açılacağını duyurdu. Trump, "Öyle ya da böyle Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenen birçok ülkenin, boğazı açık ve güvenli tutmak amacıyla ABD ile birlikte bölgeye savaş gemisi göndereceğini duyurdu.

 ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenen birçok ülke, boğazı açık ve güvenli tutmak için ABD ile birlikte savaş gemisi gönderecek. İran'ın askeri kapasitesinin yüzde 100'ünü halihazırda yok ettik; ancak ne kadar ağır bir yenilgiye uğramış olurlarsa olsunlar, bu su yolu boyunca veya içine bir iki İHA göndermeleri, mayın bırakmaları veya yakın mesafeli bir füze fırlatmaları onlar için kolay" ifadelerini kullandı.

Çin, Fransa, Japonya ve İngiltere gibi küresel güçlerin de bölgeye gemi göndermesini beklediğini vurgulayan Trump, ABD'nin bölgedeki operasyonlarının şiddetlenerek süreceğini kaydetti. Trump, "Umarım bu yapay kısıtlamadan etkilenen Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğerleri bölgeye gemi gönderir; böylece Hürmüz Boğazı, tamamen başsız bırakılmış bir ulus tarafından artık bir tehdit unsuru olmaktan çıkar. Bu arada ABD, kıyı şeridini cehenneme çevirecek şekilde bombalayacak ve İran tekneleri ile gemilerini suların dışına itecek şekilde vurmaya devam edecek. Öyle ya da böyle, yakında Hürmüz Boğazı'nı açık, güvenli ve özgür hale getireceğiz" açıklamasında bulundu.

İran'dan BAE'ye son ihtar: ABD askerlerinin saklandığı her yer meşru hedef
İran’dan BAE’ye son ihtar: ABD askerlerinin saklandığı her yer meşru hedef

Dünya

İran’dan BAE’ye son ihtar: ABD askerlerinin saklandığı her yer meşru hedef

Hani dert nükleer silahtı! ABD ve Siyonistlerin maskesini indiren saldıran
Hani dert nükleer silahtı! ABD ve Siyonistlerin maskesini indiren saldıran

Dünya

Hani dert nükleer silahtı! ABD ve Siyonistlerin maskesini indiren saldıran

ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken Rusya saldırıya geçti
ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken Rusya saldırıya geçti

Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken Rusya saldırıya geçti

İran'dan o ülke vatandaşlarına tahliye çağrısı: Hemen oradan uzaklaşın!
İran'dan o ülke vatandaşlarına tahliye çağrısı: Hemen oradan uzaklaşın!

Dünya

İran'dan o ülke vatandaşlarına tahliye çağrısı: Hemen oradan uzaklaşın!

ata

sarı be... senin suyun ısındı... biraz itidalli olsaydın... bak reisle de iyiydin... bir çuval inciri berbat ettin...

Ali.

Allah’ın dediği olur hamsi sen kim oliyorsn
