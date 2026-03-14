Trump iyice zıvanadan çıktı! Hürmüz Boğazı için 6 ülkeden savaş gemisi istedi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenen birçok ülkenin, boğazı açık ve güvenli tutmak amacıyla ABD ile birlikte bölgeye savaş gemisi göndereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenen birçok ülke, boğazı açık ve güvenli tutmak için ABD ile birlikte savaş gemisi gönderecek. İran'ın askeri kapasitesinin yüzde 100'ünü halihazırda yok ettik; ancak ne kadar ağır bir yenilgiye uğramış olurlarsa olsunlar, bu su yolu boyunca veya içine bir iki İHA göndermeleri, mayın bırakmaları veya yakın mesafeli bir füze fırlatmaları onlar için kolay" ifadelerini kullandı.

Çin, Fransa, Japonya ve İngiltere gibi küresel güçlerin de bölgeye gemi göndermesini beklediğini vurgulayan Trump, ABD'nin bölgedeki operasyonlarının şiddetlenerek süreceğini kaydetti. Trump, "Umarım bu yapay kısıtlamadan etkilenen Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğerleri bölgeye gemi gönderir; böylece Hürmüz Boğazı, tamamen başsız bırakılmış bir ulus tarafından artık bir tehdit unsuru olmaktan çıkar. Bu arada ABD, kıyı şeridini cehenneme çevirecek şekilde bombalayacak ve İran tekneleri ile gemilerini suların dışına itecek şekilde vurmaya devam edecek. Öyle ya da böyle, yakında Hürmüz Boğazı'nı açık, güvenli ve özgür hale getireceğiz" açıklamasında bulundu.