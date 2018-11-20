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Trump’tan o ülkeye… ‘Bundan sonra milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız’

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ı işaret ederek ‘Artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız’ dedi. Pakistan Başbakanı İmran Han, Trump’ın açıklamalarına yanıt olarak ABD’nin Afganistan’daki terörle mücadele operasyonlarının başarısızlığından dolayı Pakistan’ı günah keçisi ilan ettiğini söyledi.

20 Kasım 2018 Salı 06:11
Trump’tan o ülkeye… ‘Bundan sonra milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız’

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Pakistan'ı hedef aldı.

"Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar." değerlendirmesinde bulunan Trump, bu
duruma, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) Usame bin Ladin'i Pakistan'da yakalamasını örnek gösterdi.

Trump, "Elbette ki Usame bin Ladin'i çok daha önce yakalamamız gerekirdi. Dünya Ticaret Merkezi saldırısı öncesinde bu konudan kitabımda bahsettim. (Bill) Clinton şansını kaçırdı. Pakistan'a milyarlarca dolar ödeme yaptık, bize (bin Ladin'in) orada yaşadığını bile söylemediler. Ahmaklar." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı ayrıca bundan sonra ülkesinin "karşılık almadan vermeyeceğini" de kaydetti

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 06:11
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