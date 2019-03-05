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Trump’tan Müslüman Kongre Üyesi Omar açıklaması: “İsrail için kara bir gün”

ABD Başkanı Donald Trump Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar’in İsrail hakkında yaptığı bazı açıklamaları eleştirerek, “İsrail için kara bir gün” dedi.

05 Mart 2019 Salı 11:41
Trump’tan Müslüman Kongre Üyesi Omar açıklaması: “İsrail için kara bir gün”

ABD Başkanı Donald Trump Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar’in İsrail hakkında yaptığı bazı açıklamaları eleştirerek, “İsrail için kara bir gün” dedi.


ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden ABD tarihinin ilk iki Müslüman Kongre üyesinden biri olan Ilhan Omar hakkında açıklamada bulundu. Omar’ın İsrail hakkında yaptığı bazı açıklamalardan rahatsız olduğunu belirten Trump, “Temsilci Ilhan Omar İsrail’e ilişkin yaptığı berbat yorumlar sebebi ile yine eleştirilerin hedefinde.Yahudi gruplar Omar’ın Dış İlişkiler Komite’sinden uzaklaştırılmasını istemek için Sözcü Pelosi’ye dilekçeler gönderdi. İsrail için kara bir gün” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:41
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